В Санкт-Петербурге у активистов "Весны" проходят обыски

В Санкт-Петербурге проходят обыски в домах у активистов движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. Они обвиняются по уголовному делу об участии в НКО, посягающей на права граждан. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел", информацию подтвердили в самом движении "Весна".
Причины обыска неизвестны. Как уточняет SOTA, обыск у Затеева уже завершился, по предварительной информации, полицейские собираются везти его на Московский вокзал Петербурга. Вероятно, Затеева могут увезти в Москву.
Затеев и Хорошенин находятся под запретом определенных действий по делу об участии в НКО, посягающей на права граждан. 24 сентября 2022 года у Затеева и Хорошенина уже проходили обыски.
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на правозащитника Даниила Семенова сообщил, что обыски проходят и у члена территориальной избирательной комиссии № 16 от партии "Яблоко" Василия Неустроева. Причина обысков также неизвестна, у Неустроева спили дверь.
- Молодежное движение "Весна" основано в 2013 году в Петербурге, затем оно появилось и в других регионах России. С начала войны с Украиной участники движения активно участвовали в антивоенных демонстрациях.
- В начале мая 2022 года "Весна" сообщила, что против руководителей и участников движения возбуждено дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По мнению следствия, участники движения разместили в интернете призывы участвовать в антивоенных акциях протеста с 25 по 27 февраля 2022 года, которые не были согласованы с органами власти, тем самым побудив граждан к совершению противоправных действий. Всего по делу проходит восемь человек.
- В мае 2022 года в Петербурге и Великом Новгороде полицейские провели обыски у бывших и действующих сторонников движения "Весна" и фемактивисток, которые анонсировали антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы.
- После митингов против мобилизации в 2022 году прокуратура потребовала признать "Весну" экстремистской организацией. По российскому законодательству, пожертвования таким структурам и сотрудничество с ними влекут за собой административное и уголовное преследование. В декабре суд удовлетворил требование прокуратуры. 17 мая 2023 суд в Петербурге окончательно признал движение "Весна" экстремистским.
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