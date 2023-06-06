В Санкт-Петербурге у активистов "Весны" проходят обыски

В Санкт-Петербурге проходят обыски в домах у активистов движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. Они обвиняются по уголовному делу об участии в НКО, посягающей на права граждан. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел", информацию подтвердили в самом движении "Весна".

Причины обыска неизвестны. Как уточняет SOTA, обыск у Затеева уже завершился, по предварительной информации, полицейские собираются везти его на Московский вокзал Петербурга. Вероятно, Затеева могут увезти в Москву.

Затеев и Хорошенин находятся под запретом определенных действий по делу об участии в НКО, посягающей на права граждан. 24 сентября 2022 года у Затеева и Хорошенина уже проходили обыски.



Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на правозащитника Даниила Семенова сообщил, что обыски проходят и у члена территориальной избирательной комиссии № 16 от партии "Яблоко" Василия Неустроева. Причина обысков также неизвестна, у Неустроева спили дверь.