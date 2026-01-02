В Санкт-Петербурге умер фотограф Валерий Плотников

В Санкт-Петербурге 2 января умер фотограф Валерий Плотников — один из крупнейших мастеров портретной фотографии. Ему было 82 года.

Плотников родился 20 октября 1943 года в эвакуации в Барнауле. С 1945 года жил в Ленинграде.

Окончил художественную школу при Академии художеств, учился вместе с художником Олегом Григорьевым и скульптором Михаилом Шемякиным. В 1969 году окончил ВГИК и занялся профессиональной фотографией, сосредоточившись на портретах деятелей искусства.

Первая профессиональная выставка Плотникова состоялась в ленинградском Доме кино в 1976 году.

Плотников снимал портреты Иосифа Бродского, Беллы Ахмадулиной, Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого, Майи Плисецкой, Галины Улановой, Андрея Миронова, Алисы Фрейндлих, Святослава Рихтера, Альфреда Шнитке, Аллы Пугачёвой, Сергея Параджанова и многих других. Был известен также под псевдонимом Валерий Петербургский.

Плотников — автор фотоальбомов "Чистосердечная фотография. Моментальная и навек", "Портрет уходящей эпохи", "Высоцкий. Таганка". Его работы хранятся в музейных и частных коллекциях, выставки проходили в России и за рубежом.

В 2011 году о Плотникове был снят документальный фильм "Фотограф", получивший приз как лучший фильм-портрет на IV Международном теле-кинофестивале "Профессия-журналист", прошедшем 30 октября 2012 года в Москве.

С 2013 года Валерий Плотников был почётным членом Российской академии художеств.

Был гостем программ Радио Свобода.