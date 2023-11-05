В Санкт-Петербурге умер искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов

В Санкт-Петербурге умер советский и российский искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет.

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) по кафедре истории искусства.

С 1978 года работал в Эрмитаже. Преподавал историю искусства в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Входил в круг художника Тимура Новикова и членов созданной им Новой Академии.

С 1993 года Ипполитов курировал многочисленные выставки классического и современного искусства в Москве, Петербурге и за рубежом – Италии, Норвегии, Венгрии, США и других странах.

В 2002 году выступил координатором проекта "Эрмитаж-Гуггенхайм".

В 2014 году Ипполитов стал куратором выставки в Музее Коррер в Венеции, а с 2016 по 2018 годы курировал первый совместный проект с Россией в истории Ватикана. В рамках этого проекта прошли две выставки – одна в Москве и одна в Ватикане, которую в 2018 году посетил папа римский.

Аркадий Ипполитов – автор более 600 научных и критических публикаций. Лауреат Гран-при литературного конкурса "Мой Петербург" к 300-летию Санкт-Петербурга. Лауреат литературной премии Андрея Белого за книгу "Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI", а также премии The Art Newspaper в категории "Книга года" за книгу "Просто Рим. Образы Италии XXI".

Аркадий Ипполитов неоднократно был гостем программ Радио Свобода.