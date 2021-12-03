В Санкт-Петербурге умерла актриса Нина Ургант. Ей было 92 года. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой Александринский театр.

Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области в семье советского офицера НКВД. Перед началом Великой отечественной войны семья переехала в Даугавпилс. Отец Ургант отправился на фронт, семья осталась в оккурпированном германскими войсками латвийском городе.

В 1948 году Ургант поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского. После окончания год служила в театре имени Федора Волкова в Ярославле, а затем в Ленинградском театре имени Ленининского комсомола (ныне "Балтийский дом") и Александринском театре, где сыграла несколько десятков ролей.

В 1954 году Ургант дебютировала в кино. За свою карьеру актриса исполнила более 70 ролей. Широко известна по ролям в фильмах "Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Мать и мачеха" и другим. Последнюю роль сыграла в 2008 году в фильме Алексея Козлова "Азиат".

В 1960 году Ургант стала заслуженной, а в 1974 народной артисткой РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР за роль в фильме "Премия", обладательница государственных наград.

Нина Ургант — мать актёра Андрея Урганта и бабушка популярного телеведущего Ивана Урганта.