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В Санкт-Петербурге умерла тележурналистка Бэлла Куркова

Бэлла Куркова

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умерла советская и российская тележурналистка Бэлла Куркова. Об этом сообщило, в частности, агентство РИА "Новости" со ссылкой на замруководителя телеканала "Культура" Александра Ефимовича. По его словам, похороны и прощание пройдут в субботу, однако точной информации о месте и времени пока нет.

Издание"Фонтанка" пишет со ссылкой на источники, что Бэлла Куркова умерла в ночь на четверг в больнице. Она тяжело болела.

Бэлла Куркова в 1959-м году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. После учёбы она три года работала корреспондентом газеты "Советская Чукотка", с 1962 года ушла в детское издание "Ленинские искры". Затем началась её карьера на ленинградском телевидении, отмечает "Фонтанка".

Куркова была ведущей передачи ЛенТВ "Пятое колесо", в 1991-м - стала директором местной дирекции ВГТРК, в 2000-м году заняла должность директора петербургской дирекции канала "Культура". Позже получила должность заместителя главного редактора по работе с Петербургом главной редакции телеканала "Культура".

Журналистка награждена орденом Дружбы, у неё также есть два ордена "За заслуги перед Отечеством". Она заслуженный работника культуры РСФСР. За 20 лет Куркова создала два десятка многосерийных фильмов о Петербурге. Всего в её фильмографии более 200 документальных лент.

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