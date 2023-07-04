Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор с апреля 2024 года

Казанский собор в Петербурге

В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор - с апреля 2024 года туристам придется платить по 100 рублей в сутки. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

Закон о курортном сборе начнет действовать с 1 октября 2023 года, но взимать деньги с туристов начнут только с 1 апреля 2024 года. За первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.

Часть категорий граждан будет освобождена от уплаты сбора:

  • лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта;
  • лица, имеющие место жительства на территории города;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • многодетные семьи.

Поступившие в бюджет деньги власти обещают тратить на работы "по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры". Перечень этих работ еще не установлен, этим займется правительство Петербурга.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG