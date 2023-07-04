В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор - с апреля 2024 года туристам придется платить по 100 рублей в сутки. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.
Закон о курортном сборе начнет действовать с 1 октября 2023 года, но взимать деньги с туристов начнут только с 1 апреля 2024 года. За первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.
Часть категорий граждан будет освобождена от уплаты сбора:
- лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта;
- лица, имеющие место жительства на территории города;
- участники Великой Отечественной войны;
- многодетные семьи.
Поступившие в бюджет деньги власти обещают тратить на работы "по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры". Перечень этих работ еще не установлен, этим займется правительство Петербурга.
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