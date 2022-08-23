В Санкт-Петербурге задержали участников арт-группы "Явь"

В Санкт-Петербурге полицейские задержали участников арт-группы "Явь", которые рисовали на заборе на Старо-Петергофском проспекте граффити "Goolag" в виде главной страницы поисковика Google. Об этом "Медиазоне" рассказала участница группы Анастасия Владычкина.

В социальных сетях арт-группы уточняется, что среди задержанных — её участник Александр Воронин и его помощник Николай Стекольников, журналист немецкого канала ZDF Роман Шелл и оператор Станислав, чья фамилия не называется. Всех четверых отвезли в отдел полиции.

По словам Владычкиной, на художников составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. Ещё ждут сотрудников Центра "Э", так как полицейские сочли эту работу политической , сказала она.

Художники не успели доделать граффити. Они хотели нарисовать на стене слово "Goolag", стилизованное под логотип поисковика Google, а в строке запроса написать "Как выбраться?". До задержания они успели нанести только трафарет. Макет работы "Явь" показала в социальных сетях.