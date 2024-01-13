В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

В Санкт-Петербурге загорелся склад готовой продукции, сообщили в МЧС. Площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров.

По данным ведомства, склад расположен в Пушкинском районе на Московское шоссе, дом 153 – там находится склад компании Wildberries. Возгоранию был присвоен максимальный, пятый ранг сложности. Причина пожара пока неизвестна, пострадавших нет, заявили в МЧС.

Как пишет телеграм-канал SHOT, огонь подошел вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом со складом.

По данным телеграм-канала Baza, пожар начался на 7 этаже склада с одеждой. "Около 7:30 работники начали спасаться из здания – многие прыгали с 2-3 этажа прямо на бетон, потому что у аварийного выхода была сильная толкучка. Один из пострадавших получил сильный ожог ноги. По его словам, есть еще пострадавшие", – говорится в сообщении.

В качестве одной из предварительных версий пожара рассматривается поджог складского комплекса, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.