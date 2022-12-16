В санкционном списке ЕС – Михалков, Лепс, "Единая Россия" и армия РФ

В официальном журнале ЕС опубликован девятый пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, он вступил в силу.

В санкционный список добавлены более 150 физических и юридических лиц. Среди них режиссёр и ведущий "Бесогон-ТВ" Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, две дочери Рамзана Кадырова, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, ряд вице-премьеров и министров правительства России, в том числе министры культуры и просвещения, несколько депутатов, включая Валентину Терешкову, и губернаторов.

В списке также все имеющие в Госдуме фракции партии – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди", Вооружённые силы России, Росгвардия, ВКС, ВМФ, Сухопутные войска и Силы специальных операций.

Кроме того, девятый пакет санкций включает:

полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов;

приостановка на территории Евросоюза вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала;

запрет для граждан Евросоюза занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России;

расширение запрета на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотников;

запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.

Предыдущий – восьмой пакет санкций ЕС против России вступил в силу 5 декабря. Он включает введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется.

Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. Но на данный момент Москва ни о каких формальных решениях не объявляла.