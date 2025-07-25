В Саратове обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома

В Саратове в пятницу произошёл взрыв в десятиэтажном жилом доме на севере города. Обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, здание эвакуировано.

Известно о нескольких погибших. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа.

Среди пострадавших могут быть люди, проходившие мимо дома в момент взрыва, передаёт "ЧП-Саратов". На месте работают спасательные службы. "База" сообщает, что из-под завалов извлекли пять человек.

Панельный жилой дом на улице Блинова построен в 2009 году по советскому типовому проекту. В здании было 5 подъездов и 193 жилые квартиры. Сообщается об угрозе дальнейших обрушений.

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