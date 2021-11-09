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В Саратове задержан оппозиционный депутат Бондаренко

В Саратове утром во вторник был задержан депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. О задержании, в котором участвовали 4 сотрудника полиции, сообщил СМИ сам Бондаренко. По его словам, ему не сказали, в чём именно его обвиняют, - полицейские лишь заявили, что речь идёт о некоем правонарушении, совершённом во время выборов в Госдуму.

Впоследствии было опубликовано видео задержания.

Как стало известно впоследствии, Бондаренко обвиняют по административной статье о мелком хулиганстве. Поводом для обвинения предположительно стала его словесная перепалка с сотрудниками избирательной комиссии в день выборов 19 сентября.

Бондаренко привезли в районный суд, который рассматривает дело за закрытыми дверями.

«Я – зарегистрированный кандидат. Я иду на победу"
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«Я – зарегистрированный кандидат. Я иду на победу"

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Николай Бондаренко известен оппозиционными взглядами, а также популярным каналом в ютьюбе. Он был кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму по одному из округов, получил поддержку так называемого Умного голосования и занял второе место. Сам он утверждает, что на выборах были фальсификации.

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