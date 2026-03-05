В Саратовской области дроны вновь атаковали НПЗ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о трёх пострадавших в регионе в результате атаки беспилотников в ночь на 5 марта.

По его словам, повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ пишет, что целью атаки был НПЗ в Саратове. По данным телеграм-канала "Настоящий Саратов", дрон сбили в нескольких сотнях метров от НПЗ, обломки беспилотника упали вне жилой застройки.

Каналы Exilenova+ и Supernova+ также сообщили об на завод "Победа" в Армавире в Краснодарском крае. Эта информация официально не подтверждена.

Минобороны России отчиталось о 76 сбитых украинских беспилотниках в течение ночи на 5 марта, в том числе 33 дронах – над территорией Саратовской области и четырех – над Краснодарским краем.