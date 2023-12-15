В секторе Газа обнаружены тела заложника и двух израильских солдат

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа против радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) обнаружили тело одного из заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

28-летний Элиа Толедано был захвачен на музыкальном фестивале "Нова", который проходил в Израиле недалеко от границы с Газой. В результате нападения ХАМАС более 100 его участников, граждане разных стран, были убиты, десятки захвачены.

При каких обстоятельствах было обнаружено тело и что стало причиной смерти заложника, не сообщается. Указано, что его тело перевезено на территорию Израиля.

Также, по сообщению ЦАХАЛ, в Газе были обнаружены тела двух 19-летних израильских военных, также захваченных ХАМАС 7 октября. Это Рон Шерман и Ник Бейзер. И в этом случае не сообщаются подробности. Тела погибших солдат перевезены в Израиль.

В заложниках у ХАМАС, по последним данным, остаются более 130 человек. ХАМАС утверждает, что среди нет детей и женщин-невоеннослужащих. Группировка заявляет, что освободит их только в случае, если Израиль прекратит свою операцию, а из тюрем будут освобождены палестинские заключённые. Израильские военные утверждают, что освобождение заложников остаётся одним из главных приоритетов кампании, наряду с разгромом ХАМАС и уничтожением его инфраструктуры в Газе. На юге и на севере сектора идут уличные бои. Число погибших израильских военных превысило сто. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в секторе с 7 октября погибли около 19 тысяч палестинцев, в том числе множество детей.