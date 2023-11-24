В секторе Газа временно прекращены боевые действия

В секторе Газа вступил в силу режим временного прекращения огня, о котором в ходе непрямых переговоров договорились Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщает The Times of Israel

Сделка, заключённая при посредничестве Катара, Египта и США, предполагает паузу в боевых действиях для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи и обмен захваченных ХАМАС заложников на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

По условиям договоренностей сегодня в течение дня джихадисты должны освободить первых 13 израильских заложников – женщин и детей. Ориентировочно это произойдет в 16:00 по местному времени. Всего в течение четырёх дней, на которые придётся пауза в боевых действиях, планируется освободить по меньшей мере 50 из более 200 заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

В ответ из израильских тюрем сегодня должны выпустить 39 палестинских заключённых – женщин и несовершеннолетних. Всего, по условиям соглашения, в течение четырёх дней могут быть освобождены 150 палестинских заключённых.

Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных – на Западный берег Иордана, который контролирует Палестинская администрация. Власти Израиля, по сообщениям СМИ, заявляли, что не освободят палестинцев, пока не увидят своих граждан.

Пока будет действовать режим временного прекращения огня, в секторе Газа должны быть остановлены любые боевые действия, израильские военные также должны делать шестичасовые паузы в наблюдении за сектором с воздуха. В сектор должна поступить гуманитарная помощь. Ежедневно планируется отправлять 130 тысяч литров дизельного топлива и 200 грузовиков с гуманитарными грузами.

Израильские власти подчёркивают, что речь не идёт о перемирии, и заявляют, что по завершении оговоренного времени прекращения огня боевые действия против ХАМАС продолжатся.