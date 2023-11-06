В секторе Газа за месяц погибли 88 сотрудников ООН

С 7 октября в результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном представителями 17 гуманитарных организаций ООН. В заявлении содержится призыв к немедленному "гуманитарному перемирию".

В документе отмечается, что речь идёт о самом большом числе сотрудников ООН, которые когда-либо погибли в одном конфликте.

В заявлении приводятся данные о числе погибших с обеих сторон конфликта с 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, напало на Израиль. В Израиле погибли более 1400 человек (подавляющее большинство из них было убито в первый же день, когда ХАМАС захватил ряд поселений) более 200 захвачено в заложники. В заявлении также говорится о почти 9500 погибших в секторе Газа, в том числе 3900 детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС.

В заявлении содержится призыв к освобождению "всех гражданских лиц, удерживаемых в заложниках", а также к бесперебойным поставкам в Газу предметов первой необходимости и к прекращению огня. "Прошло 30 дней. Хватит. Это должно прекратиться сейчас же", — говорится в заявлении. Среди подписавших его - верховный комиссар ООН по правам человек, исполнительный директор ЮНИСЕФ и глава ВОЗ.

С ростом числа гражданских жертв израильских бомбардировок и боевых действий в Газе растёт и число призывов к прекращению огня. Соединённые Штаты, не поддерживая прекращения операции Израиля против ХАМАС, выступают за гуманитарные паузы в боевых действиях. Власти Израиля, однако, заявляют, что не согласны на прекращение огня - во всяком случае, до освобождения всех заложников без всяких условий. Израиль начал наземную операцию в Газе с целью полностью ликвидировать ХАМАС.

Израильские власти ранее резко критиковали ООН и её генерального секретаря, обвинив их в поисках оправданий для ХАМАС и нежелании однозначно осудить нападение 7 октября, с которого началось нынешнее обострение.

В течение ночи на понедельник, по сообщению израильских военных, им удалось взять под контроль крупный опорный пункт ХАМАС в Газе. Утверждается, что город Газа окружён, а сам сектор разрезан на две части - израильские военные вышли к морю, отрезав север сектора от юга. Ожидается, что операции в самом городе начнутся в течение ближайших двух суток. ХАМАС, в свою очередь, утверждает, что жертвами ночных бомбардировок стали около 200 мирных жителей.