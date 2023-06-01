В Сенате прошли слушания о создании трибунала в связи с войной в Украине

В коммитете по международным делам Сената США прошли слушания о возможном создании международного трибунала, который расследовал бы предполагаемые преступления, связанные с российским вторжением в Украину, в первую очередь - само преступление агрессии. Большинство участников слушаний поддержали такие планы в принципе, однако пока нет чёткого механизма создания такого трибунала, к созданию которого призывают, в частности, власти Украины.

Речь идёт об отдельном учреждении, не связанном с Международным уголовным судом, который сейчас расследует ряд предполагаемых российских преступлений в Украине. МУС может расследовать только военные преступления или преступления против человечности, но не преступление агрессии как таковое.

В слушаниях приняла участие Бет ван Шаак, представитель администрации США по взаимодействию с международными юридическими организациями. По её словам, трибунал потенциально может стать наиболее важным процессом в истории со времён Нюрнбергского процесса над руководителями нацистской Германии. Она отметила, что к ответственности может быть привлечена и Беларусь, а действия России могут быть, вероятно, квалифицированы как агрессия начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым.

Нынешние планы предполагают создание так называемого гибридного трибунала, который был бы основан на украинских законах, но мог бы быть проведён за пределами Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский призывал создать полноценный международный трибунал, который в первую очередь занимался бы именно расследованием преступления агрессии.