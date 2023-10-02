В сентябре Россия выпустила по Украине максимум дронов

В сентябре Россия атаковала Украину 503 беспилотниками "Шахед". Это максимум с начала войны, подсчитала украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.

Украинской армии удалось сбить 396, или 78%, из них, что компания называет "довольно высоким показателем". Российским атакам дронов украинские регионы подвергались 19 сентябрьских дней. В два из них по Украине были выпущены по 44 беспилотника. В среднем же каждый раз Россия запускала по 26 дронов, следует из статистики издания.

Компания отмечает, что реальная цена, по которой Россия закупает "Шахеды" у Ирана, неизвестна, но их оценочная себестоимость – от 20 до 40 тысяч долларов. Таким образом, только на атаки дронов и только в сентябре Россия могла потратить до двадцати миллионов долларов. Это почти два миллиарда рублей.

Защита от дронов обходится Украине дороже стоимости беспилотников. В сентябре она составила 654 миллиона долларов, предполагает Defense Express, исходя из допущения, что по одному беспилотнику выпускается одна ракета из NASAMS.