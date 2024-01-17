В Сербии лидер оппозиционной партии подвергся пыткам после ареста

В Сербии освобождён из заключения в городе Нише лидер Сербской республиканской партии Никола Сандулович. Он находился за решёткой со 2 января. В дни заключения он неоднократно подвергался избиениям, пыткам, унижениям и угрозам быть убитым вместе со своей семьей, рассказал Сандулович сразу после освобождения.

Сандулови был обвинён в нарушении законов, запрещающих разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти.

Сербская неправительственная организация "Молодёжная инициатива за права человека" объявила 17 января, что требует от государственного Защитника гражданских прав расследовать жалобы Сандуловича на пытки со стороны сотрудников сербских спецслужб. Как заявили его адвокаты, их подзащитный остаётся частично парализованным и страдает от нервного потрясения.

"Молодёжная инициатива за права человека" также потребовала от властей расследовать причины и обстоятельства проведения обыска в квартире Сандуловича.

Лидер непарламентской Республиканской партии ранее опубликовал видеокадры, заснятые в феврале 2023 года, на которых он возлагает венок к могиле членов семьи Адема Яшари, одного из основателей Косовской Освободительной армии, убитого сербскими полицейскими.

Высокий суд Ниша подтвердил Радио Свободная Европа, что задержание оппозиционного политика Николы Сандуловича было прекращено в понедельник, 15 января, с применением меры, запрещающей ему покидать свое место жительства.

"Ему не разрешено покидать территорию Сербии без разрешения суда, говорится в ответе на запрос Радио Свободная Европа из Высокого суда в Нише.