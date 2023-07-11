В Сербии одобрили отставку министра, который добивается санкций против РФ

В Сербии 11 июля законодатели проголосовали за отставку министра экономики. Раде Баста – сторонник введения санкций против России. Он считает, что Сербия платит "дорогую цену" за отказ от введения санкций против Москвы.

Баста был назначен на пост министра экономики в качестве кандидата от Социалистической партии Сербии и партии "Объединенная Сербия". Союз этих двух партий является младшим партнером правящей Сербской прогрессивной партии (SNS). Баста в прошлом месяце объявил о создании движения "Европейский путь" и заверил своих сторонников, что из этого движения вырастет партия, которая сможет участвовать в выборах всех уровней.

Одновременно, во вторник 11 июля, Министерство финансов США ввело санкции против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, близкого соратника действующему президента страны Александра Вучича. В Вашингтоне считают, что Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением. В США считают Вулина одним из вдохновителей коррупции среди властных чиновников.

Вулин использовал свои полномочия для поддержки России, "способствуя ее злонамеренной деятельности, которая подрывает безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России возможности для дальнейшего усиления своего влияния в регионе", отмечает Минфин США.

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