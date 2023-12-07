В Сербии основан филиал пророссийского движения Медведчука

В августе этого года в Сербии было зарегистрировано отделение организации "Другая Украина", связанной с украинским политиком Виктором Медведчуком, живущим сейчас в России и выступающим в поддержку политики российских властей и войны против Украины. Сербское отделение движения Медведчука возглавил кандидат в депутаты парламента страны Драган Станоевич. Об этом сообщает расследовательский проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы".

Журналисты нашли данные об организации "Другая Украина" в сербском и российском реестрах юридических лиц. Российская организация с таким названием, созданная как "региональная", недавно была переименована и назвалась "международной".

"Другую Украину" основал Виктор Медведчук – его называют кумом Путина, так как президент России является крёстным отцом его дочери. Медведчук, которого в Украине обвиняют в государственной измене, зарегистрировал эту организацию в России после того, как оказался в этой стране, будучи обменянным на украинских пленных. Её руководителем сейчас является гражданин России, выходец из Донецкой области Роман Коваленко. Медведчука называют председателем совета организации.

По данным украинских СМИ, в движение входят бежавшие из Украины пророссийские деятели, в том числе бывшие члены распущенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Медведчук активно печатается в российских СМИ, публикуя длинные статьи с обвинениями в адрес Запада и нынешних властей Украины.

Станоевич известен своей активной поддержкой политики Кремля, в том числе агрессии против Украины. Он возглавляет также пророссийскую организацию "Объединенная сербская диаспора Евразии". На предстоящих 17 декабря выборах в Сербии он баллотируется в парламент от партии "Мы – голос народа". В начале 2000-х годов Станоевич жил в Украине, был руководителем сербской общины и участвовал в заседаниях недолговечной "Партии политики Путина".