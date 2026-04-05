В Сербии рядом с газопроводом в Венгрию нашли взрывчатку

Президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим страны. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Вучича, в ходе телефонного разговора он ознакомил Орбана с первыми результатами расследования. Орбан также сообщил о разговоре, добавив, что по его итогам он созвал экстренное заседание совета обороны Венгрии.

Вучич рассказал журналистам, что взрывчатку обнаружили в районе населенного пункта Велебит в нескольких сотнях метров от газопровода "Балканский поток", который ответвляется от "Турецкого потока" и идет в Венгрию через Болгарию и Сербию. Через этот газопровод Венгрия получает российский газ.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели в общине Канижа масштабную операцию после получения информации о возможной угрозе газовой инфраструктуре.