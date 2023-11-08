В Сербии задержаны около 4500 мигрантов

Полиция Сербии задержала за последние две недели тысячи мигрантов, попавших в страну нелегально. Об этом сообщило агентство Reuters

Полицейские рейды проводились ежедневно в северных и восточных районах Сербии в рамках общенациональной операции, начатой в конце октября после перестрелки, в результате которой были убиты трое мигрантов.

Министерство внутренних дел Сербии объявило, что с 27 октября были задержаны около 4500 мигрантов. Речь идет о муниципалитетах Суботица, Сомбор и Кикинда на севере Сербии, вблизи границы с Венгрией, а также на юго-востоке, вблизи города Пирот у границы с Болгарией. Все задержанные были доставлены в специальные лагеря, которые контролируются сербскими правительственными силами.

МВД страны сообщило о задержании восьми контрабандистов и ещё 119 лиц, предположительно причастных торговле людьми. Среди них - владельцы незаконно приобретенного оружия и лица, имевшие при себе наркотические вещества.

Полицейские конфисковали пять штурмовых винтовок, пять единиц другого огнестрельного оружия разных калибров, сотни заграничных паспортов. Обыскам подверглись более 81 тысячи автомобилей и три сотни домов.

МВД Сербии ставит перед собой задачу "полного уничтожения действующих цепочек торговли людьми".

Министерство не сообщило, откуда прибыли в Сербию тысячи мигрантов. Reuters отмечает, что большинство таких переселенцев, направляющихся в ЕС через Балканы, отправились в путь из стран Ближнего Востока, из Афганистана, Пакистана стран Северной Африки. Они пересекают Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию.

Многие мигранты пользуются услугами развитых сетей контрабандистов. Некоторые из них вооружены и, конфликтуя между собой, нередко вступают в перестрелки, отмечает Reuters.