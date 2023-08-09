В Сергиевом Посаде произошёл мощный взрыв

В подмосковном городе Сергиев Посад утром в среду произошёл взрыв. Видео гриба, поднимающегося над городом, публикуют телеграм-каналы, в частности "База".

Взрыв произошёл на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних жилых домах выбиты стёкла.

Информацию о взрыве подтвердили в экстренных службах. Что стало причиной взрыва - неизвестно. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, взрыв произошёл "в районе котельной", где взорвался ангар с пиротехникой. РИА "Новости" пишет, что взрыв произошёл "из-за нарушения технологического процесса".

По данным телеграм-каналов, в частности, "База", Mash и "112", есть пострадавшие - их более 20, это не окончательное число. Официальной информации о пострадавших пока нет. Также утверждается, что под завалами могут быть люди. Сообщается также о начале эвакуации, но пока неизвестно, в каких масштабах.

Загорский оптико-механический завод производит в том числе продукцию военного назначения, в частности ночные прицелы для танков. В июне прошлого года на территории завода произошёл крупный пожар.