В Серпухове произошёл взрыв в монастыре. Есть пострадавшие

В подмосковном Серпухове на территории женского монастыря произошёл взрыв. Как сообщают "Интерфакс"и ТАСС со ссылкой на источники, самодельное взрывное устройство привел в действие местный житель. Издание Baza уточняет, что взрыв произошёл у входа в православную гимназию.

По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе - 15-летний подросток. Он госпитализирован.

Первоначально сообщалось, что юноша, который принёс самодельное взрывное устройство в монастырь, погиб. Baza писала, что ему оторвало взрывом ногу. Однако позже источник "Интерфакса" уточнил, что он жив, медикам удалось его реанимировать.

По данным телеграм-канала "112", это 18-летний бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", — сказал источник "Инерфакса", добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.

В Серпухове находится действующий Введенский Владычний женский монастырь.