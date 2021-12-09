"Незнание не спасёт". В сети обсуждают фильм Дудя о пытках

Юрий Дудь выпустил резонансный фильм, посвящённый пыткам в полиции и тюрьмах России.

Многие комментаторы уверены: популярность Юрия поможет теме шагнуть за пределы той аудитории, которая уже знала о пытках.

Виктор Горячев:

Юрий Дудь выпустил фильм о пытках в России.

«Это угроза даже для тех из нас, кто никогда не имел проблем с законом».

За первый день больше двух миллионов просмотров на You Tube.

Сергей Бабинец:

Я не считаю, что Юрий Дудь и его команда сорвали покровы и сказали "Смотрите какой тут [ужас]!" и все ахнули, как будто никогда пыток не видели и про них не слышали.

Нет.

Про проблему пыток говорят и пишут каждый день на протяжении многих лет. Только эта проблема, как одна из самых сложных и тяжелых для восприятия, стала весьма табуированной.

Пытки есть, но говорить о них, разговаривая например в баре, потягивая коктейль, как-то не принято. Хотя все всё знают.

О пытках не говорят на выставках, не говорят в метро, это не тот small talk которым можно перекинуться с соседом, спускаясь в лифте. Благодаря же тому, что Юрий Дудь обратил на эту проблему внимание и сделал о ней целый фильм позволила прорвать барьер.

Тема пыток в полиции и тюрьмах теперь на свободе. Она больше не томится в темном углу загона, как старая больная лошадь, которая ждёт, что её найдут, выведут на свет и начнут ее лечить.

То, что долгие годы не могли сделать мы все вместе взятые, возможно вчера вечером сделали независимые СМИ в лице Дудя.

Екатерина Головина:

Такие программы нужно смотреть.

Это тяжело, страшно, но незнание не спасёт никого. В то, что эти вещи возможны в цивилизованном обществе-трудно поверить.

В два с половиной часа уложено несколько жутких историй.

Игорь Каляпин, председатель организации «Комитет против пыток», говорит страшные вещи.

И их надо знать.

Дмитрий Утукин:

Я начал свою карьеру в общественной организации Комитет против пыток и проработал там много наполненных вдохновением лет. Вчера Юрий Дудь выкатил фильм про пытки в России. Он копнул глубоко и рассказал о сложных проблемах с большой заботой и вниманием. Не поленился скататься в непролазные нижегородские леса на дачу к руководителю Комитета Игорю Каляпину, объездить филиалы в других регионах, поговорить с жертвами пыток. Я рад за коллег, что их непростая работа оценена именно сейчас, когда закрывается одна организация за другой, а активисты пачками уезжают в эмиграцию. Поддержка такого масштаба очень важна. Спасибо Юрию.

Маргарита Водянова:

Посмотрела Дудя с Каляпиным про пытки. Страшно. А особенно страшно от абсолютно будничной тональности, в которой идёт разговор. Люди просто обсуждают кусок системы государственной власти. Технологическое звено.

Но особенно дёрнули слова Каляпина про редких правильных ментов: дескать, они понимают, "что эффективно работать можно, только нарушая закон"... И вот тут я прям споткнулась на слове "эффективно". То есть, под эффективностью правоохранительной системы абсолютно всеми понимается не охрана прав граждан, а что-то перпендикулярное. Например, передача дела от следствия в суд. Который, как опять же все знают, не подведёт. Это не смещение фокуса, это адовая подмена понятий, с которой свыклись уже на уровне подсознания. Свыклись настолько, что она даже не проговаривается. Типа, а как добыть молоко? - Подоить корову, что за странные вопросы...

Валерия Фоминова:

Ну, что посмотрели Дудя?

Как ощущения?

У меня абсолютное ощущение, давно причем, что это не политика уже. Это уже настоящее противостояние людей и мутантов. Поэтому меня удивляют мышиные бои между демократическими беларусами, между беларусами и россиянами, которые в такой же беде. Да, и украинцы не в безопасности, я и про людей запада. У нас одна беда, понимаете? Я не знаю другого способа выжить людям, как только объединиться всеми силами, всеми человеческими ресурсами.

Ольга Николаенко:

Смотрю фильм Дудя про пытки и думаю - как понятно и правильно сводит у Юрия лицевые мышцы, когда он слушает своих собеседников, какую огромную нежность и сочувствие вызывает во мне это выражение лица человека, который впускает в себя чужое невыносимое. Хорошо, что у нас есть такой вот человеческий и деятельно неравнодушный Дудь, он нам вообще-то совершенно не обязан таким быть.

Вообще, я часто ко всяким публичным фигурам, которые, на мой взгляд, привносят в нашу жизнь что-то хорошее и делают это по-человечески достойно, отношусь как к своему личному везению или внезапному личному же подарку. Не обязан мне Навальный быть таким мужественным, Шульман такой умной, и так далее (вообще, если всех перечислять, приличный список будет). Не обязаны, но вот совершенно задаром делают мой личный мир лучше.

Поэтому мне очень трудно понять к таким людям активную нелюбовь (не придумала как лучше слово "хейт" перевести), которая часто их сопровождает. Ну странно человеку, который ходит и дарит тебе какие-то очень ценные и важные подарки (или не тебе, а твоему ближнему), гадости говорить без каких-то ну совсем серьезных поводов. Это не то, что я в белом решилась прогуляться, просто конкретно вот эта вещь непонятно для меня психологически устроена - множеству разных соблазнов и страстей я вполне подвержена, а конкретно это остается довольно загадочным.

Алексей Левкин:

Дудь просто сильнейший фильм выдал. И сразу пошли разговоры, мол не билет ли это в политэмиграцию. Или в зону, не дай бог. Я думал, интересно, вот по какому принципу геронтократы у власти репрессируют людей? Ну политических противников понятно: Навальный на свободе - это просто включенный таймер до Гааги. А вот музыкантов, блогеров, реперов, и других "деятелей культуры" по какому принципу? Ведь Моргенштерн и Оксимирон такие разные. Оксимирон умный и совестливый, Моргенштерн глупый и почти беспринципный. Или чем им футбольные фанаты не угодили, что их просто мочат в последнее время. А щас понял: эти спятившие деды репрессируют просто все живое и в силу своей живости популярное. Как цензоры при совке. Безошибочно запрещали любые книжки, где есть живое слово и которые интересно читать. Даже если в этих книжках не было ничего "антисоветского". Нынешние геронтократы могут посадить любого молодого и талантливого человека, если только до него дотягиваются щупальцы их тюремщиков, т.е. физически человек находится на территории РФ. Они могут кого угодно отравить, застрелить итд. Но кой чего они не могут. И никогда не смогут. Они не посадят в тюрьму ВРЕМЯ!. Им не по силам его, ВРЕМЯ, отравить Новичком , Полонием, или застрелить на Большом Москворецком мосту. И их это просто ацки бесит. Потому что поколение Моргенштерна, Оксимирона, Дудя и Навального всё равно их переживет. И эта мысль им невыносима))