В сети появились фото "критических повреждений" корвета "Аскольд" в Керчи

В сети появилась фотография, позволяющая оценить масштабы повреждений, полученных российским корветом "Аскольд" в результате украинского ракетного удара 4 ноября по судостроительному заводу "Залив" в Керчи в аннексированном Крыму.

Как пишет издание Defense Express, снимки демонстрируют, что хоть корабль и остался на плаву, однако получил "критические повреждения очень важных элементов".

Согласно фото, крылатые ракеты SCALP (французский вариант британских ракет Storm Shadow) попали в центральную часть "Аскольда", где размещаются восемь вертикальных пусковых установок, способных запускать крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Фактически уничтожена основная система вооружения корвета.

Также появилось и видео, предположительно, запечатлевшее момент попадания ракет по кораблю "Аскольд".

Ранее проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода опубликовал спутниковые снимки завода в Керчи после ракетного удара.

На снимках видно предполагаемое место попадания ракеты, а также повреждённый корабль. Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук написал в телеграме, что подтверждает уничтожение при ударе по Керчи одного из новейших российских кораблей – носителя крылатых ракет "Калибр". На снимках, однако, видно, что корабль не затонул.

Проект Truth Hounds также публикует спутниковые снимки доков завода "Залив". На снимках за 5 ноября видно, что произошло как минимум одно попадание по кораблю, а для ликвидации последствий перемещен один кран.

Российское министерство обороны, сначала утверждавшее, что все ракеты были сбиты и ущерб заводу нанесли только обломки, вечером в субботу заявило, что при попадании ракеты повреждён один из кораблей, строившихся на судостроительном заводе "Залив". Тяжесть повреждений и название корабля не уточняются.

"Аскольд" – это малый ракетный корабль типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр".