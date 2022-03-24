В сети появилось фото медали "За взятие Крыма". Это, очевидно, фейк

В российских прокремлёвских телеграм-каналах в четверг появились утверждения, что в Херсонской области Украины, оккупированной сейчас российскими войсками, якобы были обнаружены медали "За взятие Крыма" и наградные удостоверения к ним на украинском языке.

Сообщение канала "Оперативные сводки" перепечатали и прокомментировали, например, писатель и политик Захар Прилепин, корреспондент "КП" Эдвард Чесноков, политолог Сергей Марков и другие известные российские комментаторы, поддерживающие Кремль в войне с Украиной. Смысл их комментариев сводится к тому, что якобы получено доказательство подготовки Украины к силовому возвращению Крыма.

По всей видимости, "медаль" - фейк, созданный для того, чтобы подкрепить официальную российскую позицию о якобы оборонительном характере "специальной военной операции" против Украины. Бывший народный депутат Украины Антон Геращенко обратил внимание на грубые ошибки в "наградном удостоверении" - указ назван в нём приказом, а инициалы президента Владимира Зеленского указаны по-русски ("В.А."), а не по-украински ("В.О.").

Одной из причин вторжения в Украину российские власти называли якобы подготовку Украиной наступления на неподконтрольные территории Донбасса и Крым. Киев отрицал наличие таких планов.