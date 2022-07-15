В сеть утекла информация о десятках миллионов пользователей почтовой компании в России

Специалисты по компьютерной безопасности нашли в открытом доступе в Интернете базу данных пользователей российской почтовой компании СДЭК. В ней содержится информация о сотнях тысяч почтовых отправлений, десятках миллионах клиентов и адресатов компании, их личных данных, в том числе, телефонах. Об этом сообщили телеграм-каналы компании Infosecurity и "Утечки информации" (принадлежит компании DLBI).

Это уже вторая утечка данных СДЭК, о которой стало известно в 2022 году. О первой сообщалось в конце февраля. Тогда компания подтвердила её утечку, но заявила, что в ней не было важных данных.

15 июля PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила РБК, что компания проводит внутреннее расследование и выясняет обстоятельства случившегося. От каких либо дополнительных комментариев она отказалась.

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