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В сеть выложили данные пользователей "Почты России"

Хакер выложил в открытый доступ в сети данные пользователей "Почты России" длинной в 10 миллионов строк. В них содержится информация о номере отслеживания (трек-номер отправления), фамилии, имени, отчестве или названии компании отправителя или получателя, телефонные номера, города и индексы, вес, статус отправления, дата и время. Об этом сообщает телеграм-канал "Утечки информации".

Хакер утверждает, что 10 миллионов строк - это не вся информация, которая к нему попала, а только образец. В "Почте России" подтвердили утечку, но заявили, что доступ ко всей базе пользователей взломщиком получен не был. "Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный". На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет." - говорится в сообщении компании. "Почта России" утверждает, что в утечку не попали банковские данные клиентов.

Роскомнадзор потребовал от компании предоставить детальную информацию об утечке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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