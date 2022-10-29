В Сеуле 120 человек погибли из-за давки во время празднования Хеллоуина

По меньшей мере 120 человек погибли и еще 100 получили травмы в результате давки во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Пострадавшие были в толпе, собравшейся на узкой улице возле отеля "Гамильтон" в районе Итхэвон.

Для оказания помощи пострадавшим было задействовано более 800 спасателей со всей страны, пишет Associated Press. Начальник пожарной части Сеула сообщил, что число погибших может возрасти и что неустановленное число раненых находится в критическом состоянии.

На видео с места происшествия видно, как спасатели проводят сердечно-легочную реанимацию и пытаются вытащить людей, оказавшихся в ловушке под другими.

Как писали местные СМИ, на улицах в районе Итхэвон для празднования Хэллоуина собрались около 100 тысяч человек. Для жителей Сеула это первые с начала пандемии COVID-19 выходные перед Хэллоуином, когда не нужно соблюдать коронавирусные ограничения.