В Сеуле произошли стычки с полицией из-за закона против собачьих ферм

Сегодня, 30 ноября, в Сеуле около двухсот фермеров провели митинг против запрета разведения и продажи собак в пищу. Об этом пишет Reuters.

Несколько фермеров пытались проехать на грузовике с собаками в крытых клетках. Они собирались выпустить их у президентской канцелярии, но были остановлены полицией. В ходе митинга полицейские пытались помешать протестующим приблизиться к канцелярии и устанавливали баррикады – произошло несколько стычек.

Один из организаторов митинга – глава Корейской ассоциации производителей собачьего мяса Чжу Ён Бон заявил, что "политики не имеют права закрывать отрасль или решать, что людям есть". Ранее он в радиоэфире пригрозил выпустить два миллиона собак у офисов президента и инициаторов законопроекта. По словам организаторов, в ходе митинга Чжу Ён Бон и ещё двое протестующих были задержаны.

Согласно законопроекту, о котором правящая партия объявила две недели назад, торговля собачьим мясом в Южной Корее должна прекратиться к 2027 году. Фермам, мясным лавкам, магазинам и ресторанам будет предоставлен трёхлетний льготный период и финансовая помощь. За нарушение запрета грозит до пяти лет лишения свободы или штраф, эквивалентный 38 тысячам долларов.

Авторы законопроекта отметили, что он получил поддержку со стороны оппозиции и общественности. Согласно опросу Gallup Korea от 2022 года, 64% респондентов выступают против поедания собак и только 8% заявили, что ели собачье мясо в течение последнего года – по сравнению с 27% в 2015 году.

Около шести миллионов семей в Южной Корее держат собак в качестве компаньонов, в том числе президентская – у них шесть собак.