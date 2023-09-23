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В Севастополе был слышен взрыв. Объявлена "ракетная опасность"

В аннексированном Севастополе утром 23 сентября, на следующий день после ракетной атаки на штаб российского Черноморского флота, вновь был слышен мощный взрыв.

После взрыва в районе Сухарной балки поднимается столб дыма. По ряду сообщений, там расположен арсенал Черноморского флота.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме, что там упали обломки сбитой ракеты.

Вскоре после взрыва в ряде районов города зазвучали сирены. Движение морского пассажирского транспорта приостановлено. Российские власти сообщили о "ракетной опасности", жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Пока о повторных взрывах не сообщалось. Украинские военные происходящее не комментировали.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе. Здание серьёзно пострадало, в него попали две или три ракеты. Минобороны России заявило, что после удара один военный пропал без вести, жертв среди гражданских лиц нет.

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В Нагорном Карабахе прекращён огонь
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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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