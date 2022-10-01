В Севастополе на военном аэродроме Бельбек произошел взрыв

На российском военном аэродроме Бельбек в Севастополе произошел крупный пожар, был слышен взрыв. Об этом сообщают местные СМИ, телеграм-каналы и российские власти города.

Российский глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что самолет при посадке на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и "произошел частичный подрыв боекомплекта". Развожаев добавил, что пилоту удалось эвакуироваться. По его словам, пожар оперативно потушили, инфраструктура аэродрома не пострадала.

9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. 16 августа в том же Крыму произошли взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе.

Минобороны России называло случившееся в Новофедоровке "детонацией нескольких авиационных боеприпасов", а в Джанкойском районе – "диверсией".