В Севастополе открыли мемориал с именами 19 погибших на "Москве"

В аннексированном Севастополе открыли мемориал в честь погибших на войне с Украиной моряков 30-й дивизии надводных кораблей российского Черноморского флота, в состав которой входил и потопленный крейсер "Москва".
Всего на памятнике фамилии 21 моряка, у 19 из них в качестве даты смерти указано 13 апреля 2022 года: именно в этот день ВСУ нанесли удар по крейсеру. Открытие мемориала очевидно было приурочено ко второй годовщине гибели корабля.
Среди погибших членов экипажа "Москвы" на памятнике указаны шесть рядовых, восемь матросов, главный старшина, двое старших мичманов, лейтенант и капитан-лейтенант. Большая часть погибших, 11 человек – 2000 года рождения и младше.
Об открытии памятника ранее сообщил отец одного из погибших матросов Дмитрий Шкребец. По его словам, на мероприятие не пригласили родственников погибших.
- Флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года, как утверждается, во время буксировки в порт. За день до этого по кораблю был нанесён удар предположительно украинскими ракетами "Нептун", вслед за которым на крейсере возник масштабный пожар. Российское Минобороны факт удара по крейсеру не подтверждало, сообщив лишь о пожаре и детонации на борту.
- До 22 апреля 2022 года российские власти не раскрывали информацию о том, есть ли погибшие в результате затопления крейсера "Москва". В то же время родные моряков сообщали о пропавших без вести в социальных сетях.
- В ноябре 2022 года сообщалось, что подконтрольный российским властям суд Севастополя признал погибшими 17 моряков, служивших на "Москва". Независимого подтверждения данных о потерях России на крейсере до сих пор нет.
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