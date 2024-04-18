В Севастополе открыли мемориал с именами 19 погибших на "Москве"

В аннексированном Севастополе открыли мемориал в честь погибших на войне с Украиной моряков 30-й дивизии надводных кораблей российского Черноморского флота, в состав которой входил и потопленный крейсер "Москва".

Всего на памятнике фамилии 21 моряка, у 19 из них в качестве даты смерти указано 13 апреля 2022 года: именно в этот день ВСУ нанесли удар по крейсеру. Открытие мемориала очевидно было приурочено ко второй годовщине гибели корабля.

Среди погибших членов экипажа "Москвы" на памятнике указаны шесть рядовых, восемь матросов, главный старшина, двое старших мичманов, лейтенант и капитан-лейтенант. Большая часть погибших, 11 человек – 2000 года рождения и младше.



Об открытии памятника ранее сообщил отец одного из погибших матросов Дмитрий Шкребец. По его словам, на мероприятие не пригласили родственников погибших.