Власти РФ: "практически уничтожена" панорама "Оборона Севастополя"

В аннексированном Севастополе после налёта беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по зданию ударил украинский беспилотник. "Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен", – утверждает он, обвиняя Украину в целенаправленном ударе по объекту культурного наследия.

На опубликованном фото виден дым над крышей здания, при этом само оно цело.

Телеграм-канал "Крымский ветер" утверждает, что пожар в здании панорамы стал результатом работы российской ПВО. Также утверждается, что рядом расположены российские военные объекты. Независимо установить причины случившегося, а также объём ущерба, пока нет возможности.

Воздушная тревога объявлялась в городе четырежды – в 01:36, 02:42, 07:08, 07.38. В 07:58 был дан отбой воздушной тревоги, пишет Крым.Реалии. В Севастополе, по данным "Крымского ветра", были слышны два мощных взрыва. О пострадавших не сообщалось.

Панорама "Оборона Севастополя" была создана Францем Рубо в начале XX века. Во время Второй мировой войны полотно было фактически уничтожено и впоследствии создано заново советскими реставраторами.

Аннексированный Крым в последнее время всё чаще подвергается ударам украинских беспилотников. Из-за их российские власти в частности ввели изменения в расписание движения поездов в Крыму. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов в среду сообщил, что пассажирские поезда будут ходить по полуострову только в светлое время суток. Ночные же поезда будут прибывать из России в Керчь, а дальше пассажиров будут развозить автобусами.

Кроме того, в Крыму продолжается топливный кризис. В среду в Севастополе вновь отменили свободную продажу бензина.



