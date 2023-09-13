В Севастополе ракетной атаке подвергся судоремонтный завод

Министерство обороны России сообщило об ударе украинскими ракетами и морскими дронами по аннексированному Севастополю.

В сообщении говорится, что удар был нанесён десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.

Средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все три морских дрона, утверждают в российском министерстве обороны.

Оставшиеся три ракеты, как заявили российские военные, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали местные пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

По данным проекта Крым.Реалии, в районе Килен-балки, где находится завод, было слышно не менее семи взрывов.

Глава российской администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о ракетной атаке. По его данным, пострадали 24 человека. В результате атаки загорелась южная площадка Севастопольского морского завода. Пожару присвоен 4 класс.

Вот так территория судоремонтного завода в Севастополе выглядит на мировой карте пожаров проекта FIRMS. Пожар был зафиксирован спутниками в 4 часа ночи по местному времени.

Украинская сторона атаку на Севастополь не комментировала. Российская армия в ночь на 13 сентября нанесла удар по Измаильскому району Одессы. Как сообщил глава городской администрации Олег Кипер, пострадал портовая и другая гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек: трое из них в тяжелом состоянии.