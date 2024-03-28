В Севастополе упал в море российский истребитель

В Севастополе в аннексированном Крыму потерпел крушение в море военный самолёт, сообщил в телеграме российский губернатор города Михаил Развожаев. Судя по видеозаписям очевидцев, это российский истребитель Су-35 или Су-27.
Инцидент попал на видеозаписи очевидцев. Перед крушением самолёт горел в воздухе. По словам Развозжаева, пилот был спасён. Местный водный транспорт приблизительно на 20 минут прекращал движение.
Живущий в городе российский военный блогер Борис Рожин утверждает в телеграме, что самолёт мог попасть под дружественный огонь. Российское министерство обороны и ВСУ инцидент на момент публикации новости не комментировали. В качестве других версий называются технические неполадки и попадание птицы в двигатель.
- Одноместный истребитель Су-35 — один из самых современных самолётов в российской армии, он был принят на вооружение в 2017 году. Он используется в армиях России, Китая и Ирана.
- Ряд российских источников утверждает, что в море упал более старый истребитель Су-27. Официально это не подтверждалось.
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