В Севастополе упал в море российский истребитель

В Севастополе в аннексированном Крыму потерпел крушение в море военный самолёт, сообщил в телеграме российский губернатор города Михаил Развожаев. Судя по видеозаписям очевидцев, это российский истребитель Су-35 или Су-27.

Инцидент попал на видеозаписи очевидцев. Перед крушением самолёт горел в воздухе. По словам Развозжаева, пилот был спасён. Местный водный транспорт приблизительно на 20 минут прекращал движение.

Живущий в городе российский военный блогер Борис Рожин утверждает в телеграме, что самолёт мог попасть под дружественный огонь. Российское министерство обороны и ВСУ инцидент на момент публикации новости не комментировали. В качестве других версий называются технические неполадки и попадание птицы в двигатель.