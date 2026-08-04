Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Севастополе военный РФ застрелил четырёх человек

Слушать
49 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Приоритетный источник в Google
Российские военные в Крыму
Российские военные в Крыму

В аннексированном Севастополе российский военнослужащий открыл огонь сначала по сослуживцам, а затем по гражданским людям, жителям села Хмельницкое. Убиты четыре человека. Об этом утром 4 августа написал в соцсетях назначенный Россией глава региона Михаил Развожаев.

По его словам, военный, подробности о котором не приводятся, сначала застрелил сослуживца и ещё одного ранил. Затем он "убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет", и ещё троих ранил, написал Развожаев. По его словам, военнослужащий задержан. Развожаев призвал "не распространять слухи".

Новость дополняется


Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG