В Севастополе возник дефицит бензина из-за "логистических сложностей"

На заправках крупнейших сетей АТАН и ТЭС в аннексированном Севастополе закончились бензин АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, причиной стали сохраняющиеся "логистические сложности", а восстановить поставки власти рассчитывают в ближайшее время при участии Минэнерго и Минтранса России.

Проблемы с топливом в аннексированном Крыму начали проявляться ещё раньше в мае. Власти вводили ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки. К концу месяца АИ-95 отсутствовал практически на всех заправках сети ТЭС и лишь на нескольких АЗС АТАН оставался в наличии.

Основными путями доставки топлива в Крым остаются паромная переправа и так называемый "сухопутный мост" – маршрут через занятые российской армией территории юга Украины. При этом перевозка топлива по Крымскому мосту не ведётся из соображений безопасности.

Российские власти 21 мая ограничили движение грузового транспорта по трассе Р-280 "Новороссия", которая соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Мелитополь. Исключения сделали только для военных, специальных и социально значимых грузов, включая топливо.

Провоенные российские телеграм-каналы связывают перебои с бензином с ударами украинских беспилотников по логистическим маршрутам и топливным цистернам в "сухопутном коридоре" в Крым.

По данным OSINT-исследователей, с начала по дороге в Крым были поражены более 120 российских грузовиков, большинство из которых уничтожены или сгорели.

