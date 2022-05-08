В Северной Ирландии впервые победили сторонники единой Ирландии

В Северной Ирландии - впервые за 100-летнюю историю - победу на выборах в местную законодательную ассамблею победу одержала партия ирландских националистов "Шинн Фейн", выступающая за выход Ольстера из состава Соединённого Королевства и объединение Ирландии.

Согласно предварительным итогам голосования, "Шинн Фейн" получила 27 мест в ассамблее из 90, став тем самым крупнейшей фракцией. Партия имеет право выдвинуть своего кандидата в первые министры Северной Ирландии. Лидер партии Мишель О'Нил уже назвала 5 мая - день голосования - "историческим днём".

"Шинн Фейн" в переводе с ирландского означает "Мы сами". Организация с таким названием возникла ещё в начале XX века, когда Ирландия боролась за независимость. В годы конфликта в Северной Ирландии "Шинн Фейн" называли политическим крылом Ирландской республиканской армии. Как отмечает Би-би-си, сейчас во главе "Шинн Фейн" стоят политики, никак не связанные с повстанческим прошлым партии.

"Шинн Фейн" действует как в Республике Ирландия, так и в остающейся в составе Соединённого королевства Северной Ирландии. Несколько депутатов от неё регулярно избираются в британский парламент, однако по традиции не участвуют в его работе. Главная политическая цель "Шинн Фейн" - проведение референдума о выходе Северной Ирландии из состава Соединённого королевства. Также партия придерживается социалистической ориентации. Наблюдатели отмечают, что её нынешняя предвыборная кампания была основана именно на экономических вопросах, а не на вопросе статуса Ольстера.

Согласно так называемым соглашениям Страстной пятницы, положившим конец вооружённому противостоянию в Северной Ирландии, референдум о возможном выходе из состава Великобритании может быть назначен, если по опросам большинство жителей Северной Ирландии будут поддерживать такую идею. Сейчас это не так. "Шинн Фейн", однако, рассчитывает, что общественное мнение может измениться в течение ближайших 5 лет.