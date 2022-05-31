В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Об этом написал в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Завод расположен в промзоне, которую, по последним сообщениям, по-прежнему контролирует украинская армия, отошедшая из центра Северодонецка.

Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, попадании на кожу и слизистые и посоветовал подготовить защитные маски для лица.

Северодонецк в Луганской области в последние дни стал главной целью российского наступления. В городе идут уличные бои. Эвакуация жителей сейчас невозможна. По оценке местных властей, захвачено около 70 процентов Северодонецка. По словам Гайдая, украинские войска могут отступить из города, чтобы спасти жизни и захватить оборонительные позиции снаружи, чтобы помешать дальнейшему наступлению российской армии.

До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда. Больше половины разрушенных домов восстановлению не подлежит.