В Северодвинске задержали местного лидера партии ПАРНАС

На автовокзале города Северодвинска Архангельской области задержали руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Юрия Щербачёва. Он планировал встать в одиночный пикет с требованием вернуть военные награды отца. Об этом Щербачёв сообщил изданию SOTA.

Как рассказал Щербачёв, на него собираются составить административный протокол о дискредитации вооружённых сил. Связано ли задержание с намерением Щербачёва провести пикет, пока неизвестно.

Щербачёв уже много лет выходит 9 мая с плакатом к зданию архангельского отделения ФСБ.

В ходе обыска в 2014 году из квартиры Щербачёва изъяли медали, ордена, кортик и десантный нож, принадлежавшие его отцу — ветерану Великой Отечественной войны. В 2017 году суд признал обыск незаконным и постановил вернуть изъятые вещи. Сотрудники ФСБ возвратили только медали, а кортик и нож передали на хранение в полицию.