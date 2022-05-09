В Северодвинске задержали местного лидера партии ПАРНАС

На автовокзале города Северодвинска Архангельской области задержали руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Юрия Щербачёва. Он планировал встать в одиночный пикет с требованием вернуть военные награды отца. Об этом Щербачёв сообщил изданию SOTA.
Как рассказал Щербачёв, на него собираются составить административный протокол о дискредитации вооружённых сил. Связано ли задержание с намерением Щербачёва провести пикет, пока неизвестно.
Щербачёв уже много лет выходит 9 мая с плакатом к зданию архангельского отделения ФСБ.
В ходе обыска в 2014 году из квартиры Щербачёва изъяли медали, ордена, кортик и десантный нож, принадлежавшие его отцу — ветерану Великой Отечественной войны. В 2017 году суд признал обыск незаконным и постановил вернуть изъятые вещи. Сотрудники ФСБ возвратили только медали, а кортик и нож передали на хранение в полицию.
В декабре 2021 года Юрий Щербачёв подал заявление на местное управление ФСБ. Он потребовал признать сотрудников ФСБ виновными по статье об оскорблении ветеранов.
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