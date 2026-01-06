В сгоревшем швейцарском баре 5 лет не проводили проверку безопасности

Швейцарский бар Le Constellation, в котором при пожаре в новогоднюю ночь погибли 40 человек, последний раз проходил полноценную проверку безопасности в 2019 году. Об этом сообщил мэр горнолыжного курорта Кран-Монтана Николя Феро.

"Мы приносим свои глубокие извинения. У нас не было никаких сведений о том, что проверки не проводились", – сказал Феро на пресс-конференции.

Мэр заявил, что у него "нет ответа" на вопрос, почему бар не проходил ежегодную проверку, но отметил, что группа из пяти сотрудников службы безопасности отвечает за проверку более десяти тысяч зданий.

По данным прокуратуры, пожар, вероятно, начался из-за бенгальских огней, искры от которых попали на потолок, покрытый акустическим поролоном. Феро заявил, что во время последней проверки поролон был признан приемлемым. Он добавил, что теперь на территории курорта запрещено использование бенгальских огней.

Полиция установила личности всех 40 погибших в результате пожара. Среди них есть граждане Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Погибшие были в возрасте от 14 до 39 лет, при этом 20 человек были несовершеннолетними.

Установлены также личности всех 116 пострадавших. Из них 83 человека получили серьезные ожоги и все еще находятся в больнице.

Правоохранительные органы начали расследование в отношении двух владельцев бара – Жака и Джессики Моретти – их подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.