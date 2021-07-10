В Шарлотсвилле демонтирован памятник генералу Конфедерации

В субботу власти города Шарлотсвилля в штате Вирджиния демонтировали памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. В 2017 году споры вокруг демонтажа памятника стали поводом для протестов сторонников превосходства белой расы. В столкновениях между горожанами погибла женщина, десятки людей были ранены.

Работы по демонтажу статуи начались рано утром в субботу.

Мэр Шарлотсвилля Никуя Уокер выступила с речью перед журналистами.

"Демонтаж этой статуи - еще один маленький шаг на пути к тому, чтобы помочь Шарлотсвиллю и Америке в целом справиться с грехом уничтожения чернокожих людей ради экономической выгоды", - заявила Уокер.

Городские власти также демонтировали памятник еще одному конфедерату, генералу Томасу Джексону, сообщает "Голос Америки".

Демонтажу статуй предшествовали годы споров и судебных процессов. Долгая судебная тяжба и внесение поправок в законодательтво штата о защите военных мемориалов затянули демонтаж на долгие годы.

На церемонии снятия памятника с пьедестала и его погрузки на платформу присутствовали и противники решения городских властей. Но организованных акций или инцидентов не было.

Статуи Роберта Ли и Томаса Джексона будут храниться в безопасном месте до тех пор, пока городской совет не примет окончательного решения о том, что с ними делать. Согласно законам штата, город обязан выставить статуи на продажу заинтересованным покупателям, сообщает "Голос Америки". К четвергу, когда закончился сбор заявок, поступило 10 запросов на покупку снесенных памятников.