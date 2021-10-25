В шести регионах начались нерабочие дни, в Москве - новые ограничения

С сегодняшнего дня в шести российских регионах — в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае начались нерабочие дни. Они были объявлены региональными властями, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, предоставив регионам возможность на свое усмотрение увеличивать или сокращать этот период в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Во время "нерабочих" дней будет прекращена деятельность всех организаций за исключением предприятий непрерывного цикла. Разрешено работать больницам, аптекам, продуктовым магазинам. Вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, таких как торговые центры, фитнес-центры, театры, кинотеатры. Во многих регионах вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей.

В Москве 25 октября вступили в силу новые ограничения. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, предписано соблюдать «домашний режим». Эти ограничения будут действовать в течение четырех месяцев - с 25 октября по 25 февраля 2022 года. Они не распространяются на тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода, а также полностью вакцинированных.

Также в указе Собянина содержится требование к работодателям о переводе на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников.

С 28 октября Москва и Московская область закроются на карантин до 7 ноября.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала россиянам ограничить перемещения между регионами. Роспотребнадзор также просит россиян оставаться дома и не планировать поездки во время нерабочих дней.

В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза. Начиная с 19 октября, в России ежедневно регистрируют больше одной тысячи умерших от коронавирусной инфекции нового типа.