В Шевченковском райсуде Киева произошёл взрыв

В здании Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителей суда и МВД.

Некоторые украинские телеграм-каналы сообщили, что Гуменюку, помимо этого, удалось захватить конвоиров и запереться с ними в туалете, но официального подтверждения этой информации нет.

В районе Шевченковского суда перекрыли дороги, а глава МВД Украины рекомендовал гражданам не приближаться к административному зданию.

Издание "Граты" пишет, что взрыв, по предварительным данным, устроил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда несколько сотен человек протестовали против введения в Конституцию Украины особого статуса Донбасса. В результате взрыва погибли трое бойцов Нацгвардии, более 140 человек получили ранения.

Сегодня суд должен был продлить Гуменюку меру пресечения — он содержится в СИЗО.

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