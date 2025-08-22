В школах России сократят число уроков английского языка

C сентября 2026 года количество уроков иностранного языка в 5-7 классов российских школ может быть сокращено с трёх до двух в неделю, а общее количество часов на изучение иностранного языка в 5-9-х классах с 510 часов сократится до 408. Это следует из проекта приказа Минпросвещения России, который опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, которую цитирует "Интерфакс", "в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков". В записке при этом отмечается, что сокращение часов "не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане". В проекте говорится, что "базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов".

Как правило, в качестве иностранного в российских школах изучается английский язык.

На что именно будут направлены освободившиеся учебные часы, не сказано. В то же время, в той же пояснительной записке к приказу отмечается, что с 2026/2027 учебного года в 5-7 классах российских школ вводится новый учебный предмет, направленный на "формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей" – "Духовно-нравственная культура России". В пятом классе на него будут выделены 17 учебных часов, в шестых и седьмых классах – по 34 часа (то есть один урок в неделю).

Уже с 2025 года из расписания 6–7-х классов уберту предмет "обществознание". Вместо него добавят по 34 часа уроков истории родного края, сообщал "Мел".