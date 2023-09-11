В школе в Ростовской области подросток ранил четверых человек

В Ростовской области в хуторе Красный Десант 15-летний ученик девятого класса пришел с ножом в школу и напал сотрудников учебного заведения и родственника одного из школьников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

Никто из учеников школы не пострадал. Подросток задержан. Голубев заявил, что он страдает "психическим расстройством". Пострадавшие получили легкие ранения. Телеграм-канал Baza сообщает, что школьник ранил учительницу, вахтера и дедушку одной из учениц. Нападавшего задержали родители других учеников. Вахтер пыталась нажать тревожную кнопку, но он якобы не сработала.

Издание 161.ru со ссылкой на источники сообщает, что подросток состоит на учете и имеет отметку "о шизофренических отклонениях легкой степени". Baza утверждает, что после нападения о школьника случился приступ эпилепсии, а во время задержания он говорил, что видит "поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно". 161.ru отмечает, что отец мальчика был мобилизован на войну в Украину и недавно приехал домой в отпуск после ранения.