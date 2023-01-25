В школьную программу вернут "Как закалялась сталь" и "Молодую гвардию" 

С 1 сентября 2023-го года в обязательную школьную программу по литературе вернут романы "Как закалялась сталь" и "Молодая гвардия". Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также в текущем году Минпросвещения внесёт в школьную программу несколько произведений о Великой Отечественной войне - в частности, роман Юрия Бондарева "Горячий снег", а также "произведения, которые касаются "героических подвигов защитников Брестской крепости".

Роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказывающий о становлении советской власти, был убран из школьной программы в конце перестройки, перед самым распадом Советского Союза - в 1989-м году. "Молодая гвардия", написанная советским писателем Александром Фадеевым о пионерской подпольной антифашистской организации, якобы действовавшей во время Великой Отечественной войны, была убрана из школьной программы уже после распада СССР - "из-за слабого литературного качества".