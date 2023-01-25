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В школьную программу вернут "Как закалялась сталь" и "Молодую гвардию" 

Иллюстрация к роману Александра Фадеева "Молодая гвардия"

С 1 сентября 2023-го года в обязательную школьную программу по литературе вернут романы "Как закалялась сталь" и "Молодая гвардия". Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также в текущем году Минпросвещения внесёт в школьную программу несколько произведений о Великой Отечественной войне - в частности, роман Юрия Бондарева "Горячий снег", а также "произведения, которые касаются "героических подвигов защитников Брестской крепости".

Роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказывающий о становлении советской власти, был убран из школьной программы в конце перестройки, перед самым распадом Советского Союза - в 1989-м году. "Молодая гвардия", написанная советским писателем Александром Фадеевым о пионерской подпольной антифашистской организации, якобы действовавшей во время Великой Отечественной войны, была убрана из школьной программы уже после распада СССР - "из-за слабого литературного качества".

  • Накануне замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына - произведение, рассказывающее о репрессиях в СССР. Вяткин назвал его "не прошедшим испытания временем" и "не соответствующим действительности".

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