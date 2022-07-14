В Шотландии обнаружен неизвестный автопортрет Ван Гога

В Шотландии обнаружили картину, которая "совершенно определенно" является ранее неизвестным автопортретом Винсента Ван Гога. Она скрывалась за другим полотном французского художника "Портретом крестьянки в белом чепце", которое хранится в Национальной галерее Шотландии.

Невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. На обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. Ван Гог часто вынужден был экономить и использовать свои холсты с обеих сторон.

По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века, отмечает Би-би-си.

На рентгеновском снимке видно изображение сидящего бородатого мужчины в шляпе и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания "Портрета крестьянки в белом чепце". После чего был объявлен сумасшедшим.

Пока посетители выставки в Эдинбурге смогут увидеть этот набросок как рентгеновский снимок с помощью специального приспособления.